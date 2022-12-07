Wendolee al hospital por convulsiones que pusieron en riesgo su vida.

Wendolee, exAcadémica, revela a Ventaneando que dicha crisis de epilepsia que padece desde hace 13 años podría haber sido originada por el constante consumo de medicamentos para bajar de peso.

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Me dieron dos convulsiones, estaba con mi esposo, con mis hijos; uno fue muy temprano en la mañana y otra fue como al medio día, deje de respirar, no recuerdo nada

En esta ocasión, la vi bastante cerca. Estoy viva, que eso es lo más importante, digamos. Yo tengo epilepsia, mi primera convulsión pasó en el 2010 de la nada, obviamente me empezaron a dar ya de adulto, nunca tuve epilepsia de niña

En total me han dado en cinco ocasiones, la epilepsia sino tienen una tomografía del momento en dónde está pasando, es muy difícil saber exactamente en dónde está el daño

Lo que sí sé con esta, que es la quinta vez que me pasa, llegamos a la conclusión de que siempre había estado, yo sometida a cosas para bajar de peso, imagínate qué mal me siento yo de haberme puesto en tal peligro de haber perdido casi hasta la vida, de haber dejado a mis hijos sin mamá, nada más por seguir con esta presión, porque sí ha sido una presión fuerte

Wendolee reveló la fuerte batalla que ha tenido en los últimos años.

La cantante, comparte lo difícil que ha sido para ella luchar con su sobrepeso, estos últimos 20 años; sin embargo, asegura que nunca más pondrá en riesgo su vida con tal de verse delgada.

Yo llevo muchos años trabajando para inspirar a otras mujeres, aceptándose, pero también para hacer lo mejor que podamos hacer para estar saludables, ha sido una sacudida bien fuerte estos dos últimos años para mi

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