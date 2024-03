WhatsApp: aprende cómo activar la función escondida que pocos conocen

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo, y es que no es para menos, ¡tiene tantas sorpresas! Una de las herramientas más útiles que pocos conocen es la posibilidad de evitar que te escriban en horas de trabajo o cuando estás en una reunión importante. ¡Imagina poder mantener tu concentración sin distracciones!

¿Cómo activar la función escondida?

Lo mejor de esta función es que no necesitas instalar nada adicional, ya que viene incluida en la aplicación de Meta de forma gratuita. Simplemente sigue estos sencillos pasos para activarla:



Espera a que alguien te envíe un mensaje en WhatsApp. Luego presiona sobre el mensaje y selecciona la opción “Posponer”. A continuación, elige el tiempo durante el cual deseas silenciar las notificaciones, que puede ser 15 minutos, 30 minutos, 1 hora o 2 horas. Y ¡Listo! A partir de ese momento, podrás seguir recibiendo mensajes, pero estos no te molestarán en momentos importantes.

Imagina estar en una reunión crucial en el trabajo y no tener que preocuparte por las notificaciones de WhatsApp. Tu dispositivo no vibrará, no sonará y los mensajes no aparecerán en tus notificaciones. Podrás mantener la concentración y dar lo mejor de ti en cada situación.

La importancia de WhatsApp en la actualidad

Es importante tener en cuenta que este truco puede variar ligeramente dependiendo del tipo de teléfono que tengas, pero en general es una función muy útil que te permitirá gestionar tus mensajes de forma más eficiente. Sin embargo, es fundamental mencionar que esta función no está disponible para usuarios de iPhone, por lo que si tienes un dispositivo de Apple, tendrás que buscar otras alternativas para evitar distracciones en momentos importantes.

En definitiva, WhatsApp no deja de sorprendernos con sus funciones útiles y prácticas. Con la posibilidad de evitar que te escriban en horas de trabajo o durante reuniones importantes, podrás gestionar tus mensajes de forma más eficiente y mantener la concentración en lo que realmente importa. ¡No dudes en probar esta función y disfrutar de una experiencia más tranquila y productiva en tu día a día!

