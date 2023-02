WhatsApp eliminará tu cuenta en los siguientes días: ¿Por qué?

WhatsApp, la aplicación de mensajería móvil más utilizada en todo el mundo, propiedad de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, ha lanzado nuevas herramientas y funciones para mantener su posición líder en el segmento digital.

A pesar de las constantes actualizaciones y mejoras de su software, hay versiones no oficiales que gozan de popularidad entre los usuarios, como WhatsApp Plus y GB WhatsApp, que ofrecen características novedosas que no se encuentran en la versión oficial, y aunque son populares, descargar e instalar estas versiones no respaldadas puede llevar a que las cuentas de los usuarios sean eliminadas por la empresa.

¿Qué dijo WhatsApp sobre eliminar cuentas por bajar otras aplicaciones?

Frente a este panorama, WhatsApp está tomando medidas drásticas contra aquellos que usan versiones alternativas de la aplicación.

La empresa ha anunciado que borrará las cuentas de los usuarios que sean detectados utilizando software no oficial. WhatsApp insta a los usuarios a descargar el software original gratuitamente desde App Store para los usuarios de Apple con iPhone, y Google Play Store para los usuarios de Android.

Aquellos que persistan en utilizar versiones no oficiales serán notificados de que su cuenta ha sido suspendida temporalmente, y si no cambian a la versión original, su cuenta será suspendida permanentemente.

En este contexto, las personas que emplean estas plataformas digitales deben eliminar la aplicación original de sus dispositivos para que no se detecte a los programas no oficiales.

En estos casos es importante cuidar el sitio de internet desde el que se descargue software para minimizar riesgos al sólo acudir a sitios confiables.

En las aplicaciones alternativas que WhatsApp busca desincentivar su uso con esta medida, los usuarios suelen preferirlas cuando buscan opciones para dotar a sus chats de un mayor nivel de personalización al igual que el portal de mensajería en sí.

¿Qué hacer si no quieres que tu cuenta de WhatsApp sea eliminada?

¡Ojo! Si quieres gozar de esas funciones exclusivas, tendrás que ser un poco más astuto que la propia aplicación.

Descargar y configurar la versión alternativa de WhatsApp puede ser una tarea peligrosa, pero si estás dispuesto a correr el riesgo, asegúrate de borrar cualquier rastro de la versión original de tu teléfono antes de proceder. ¡No vayas a ser víctima de la aplicación!

