FOTOS | William Levy lanza fuerte mensaje en redes y sus seguidores enloquecen.

William Levy se volvió tendencia en las redes sociales después de que publicó un fuerte mensaje a través de su Instagram personal.

“Todo en esta vida se paga”, escribió el aún esposo de Elizabeth Gutiérrez, lo que ha sido tomado por los usuarios de las rede sociales como una amenaza a quienes en este momento están inmiscuyéndose en su vida privada.

Y es que el actor no ha dejado de ser tema de conversación desde que se animó a publicar en sus historias de Instagram que su relación con la madre de sus hijos había terminado, pero más tardó en publicarlo e incluso en redactarlo que en bajarlo, lo que sin duda provocó más escándalo del esperado.

En mensaje que ahora publicó venía acompañado de una reflexión: “Recuerden que todo lo que desees a alguien más, Dios te lo va a multiplicar de vuelta. Tú decides que quieres que llegue a la puerta de tu casa. En esta vida todo se paga. Yo deseo que Dios los llene a ustedes y a los suyos de mucha salud y mucha luz. Y que siempre los proteja de todo mal”.

Como era de esperarse, lo seguidores del actor de la pantalla chica crearon todo un debate sobre el mensaje de su actor favorito.

Muchos de ellos creen que William Levy está harto de que le inventen romances cada que está en una nueva telenovela y esta es una forma de decir ¡basta!

Oros más aseguran que debido a los chismes su relación de pareja está en peligro y no quiere que lo sigan afectando a él, sobre todo a su bella familia.

Por ahora todo este chismerío se queda en ese nivel, hasta que el actor se anime a ser más claro y diga explique el por qué de su mensaje.

¡No te pierdas la historia de amor de Elizabeth Gutiérrez y William Levy!

