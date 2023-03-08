Yadhira Carrillo espera que su esposo salga pronto del reclusorio.

A ocho días de que salieran a la luz documentos que apuntan a que desde el 2020, la Fiscalía General de la República, exoneró al abogado Juan Collado, su esposa, Yadhira Carrillo, volvió a visitarlo en el reclusorio del que tiene esperanza saldrá muy pronto.

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Yo, hasta que este señor esté en casa, sin novedades, nosotros acatamos la autoridad y la buena fe de las autoridades y de la fiscalía. Nada, seguimos en espera, tienes que aprender a controlar tu ansia, tu desesperación, tu cansancio, tienes que aprender a vivir con calma todos los días, sino te vuelves loca

La actriz reveló de dónde saca las fuerzas para seguir firme todos los días, mientras espera la liberación de su marido.

El amor, el amor, el no soportar ver a las personas que amas en las condiciones así

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Yadhira Carrillo ayuda a los perritos de la calle que están cerca del reclusorio.

Por cierto, aunque pocos lo saben, Yadhira Carrillo se encarga de conseguir hogar a los perros de la calle y, es tal el afecto que le tienen los caninos que habitan en las inmediaciones del reclusorio que ya, hasta pasean con ella.