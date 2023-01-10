Yahir confesó que no quiere volver a conducir un programa en vivo.

En el marco del 2000's Pop Tour, Yahir nos habló de sus próximos proyectos de trabajo y música nueva, pero ¿será que planea retomar la conducción tras su polémico desempeño al frente de La Academia?

Fue una ecuación que fue, sin duda, la más difícil de mi carrera, definitivamente, pero tenía que dar la cara a ese reto tan importante, tenía que aprender de él y afrontarlo con mucha valentía

Al preguntarle si repetiría la conducción, el exacadémico confesó que no lo haría en un show en vivo. Yahir sigue en el 2000’s Pop Tour, al cual, por cierto, se sumó María León, quien cantará los temas que hizo famosos junto a Playa Limbo, pues Jass Reyes y el resto de este grupo ya no estarán en el concepto.

María interpretará los temas icónicos de Playa Limbo.

Llevaban de gira un año con los 2000’s y de pronto, por fechas personales, no pueden hacer ciertas fechas. Ari me busca, me dice: ¿Sabes qué, María? Me encantaría hacer una rotación de elenco ahora que Playa no puede, y me pareció lindo

Los chicos de Motel aseguraron sentirse emocionados de esta nueva etapa de la gira con invitados como María León y Belinda.

Estamos muy contentos de que este proyecto siga creciendo y que siga cambiando, porque al final eso será una constante a lo largo del tiempo que dure, entonces, pues nada, ahora contentos de ir a Puebla por primera vez

¿Cuándo vuelve el 2000's Pop Tour?

El 2000’s Pop Tour volverá a la Arena Ciudad de México el próximo 24 de febrero.

