Yahir celebra el Día del Padre con su familia salvo su hijo Tristan.

A pocos días de festejar el Día del padre, Yahir revela que lo celebrará en familia, aunque no con su hijo mayor Tristan, de quien hace un tiempo estuvo distanciado.

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El cantante, viajará a Hermosillo para estar con su hijo menor, Ian y con su propio padre, quien por cierto acaba de convertirse en abuelo nuevamente.

Tengo un día libre, después de ocho semanas de ni un día libre y, me voy a ir abrazar a mi chamaco. A Tristan, no lo voy a ver, pero me voy a Hermosillo a ver al niño, a Ian que tanto amo, que lo extraño con todo mi corazón y, pues no, por videollamada no sabe, no sabe, me urge

El domingo voy a salir corriendo para allá, para estar con mi chamaco, para estar con mi familia, ver a mi papá que acaba de ser abuelo, otra vez. Padre, te mando un beso, te amo, a mi hermana Génesis

¿Cuál ha sido la mentira más grande de Yahir?

Yahir, quien este fin de semana se presentó con gran éxito con su personaje de 'Emmanuel' en el musical Mentiras, respondió cuál ha sido la mentira más grande que ha dicho.

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