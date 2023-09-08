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FOTOS | Yahritza intentó besar a una mujer, ¡pero la bateó!

La joven cantante estaba en una fiesta cuando presuntamente fue rechazada por una joven. Un video viral en redes sociales lo muestra. Te contamos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

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