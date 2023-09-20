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FOTOS | ¿Por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo? Dijo la mánager de Yahritza

La mánager compartió un video en sus redes sociales en donde defendió a la agrupación Yahritza y su Esencia, ¡pero los hundió más! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Yahritza y su esencia video musical.jpg
Yahritza y su esencia felices.jpg
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Yahritza y su esencia saludando.jpg
Yahritza tomandose una doto en el espejo.jpg
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