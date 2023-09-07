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FOTOS | Yahritza y su Esencia dicen que "la neta es un orgullo ser mexicano"

Que siempre sí... El grupo Yahritza y su Esencia vuelven a pedir disculpas en un concierto, ¡dicen que es un orgullo ser mexicanos! Te compartimos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Yahritza y su esencia video musical.jpg
Yahritza y su esencia grabando.jpg
Yahritza y su esencia saludando.jpg
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Yahritza y su esencia felices.jpg
Yahritza y su esencia en concierto.jpg
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Yahritza tomandose una doto en el espejo.jpg
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Yahritza gorra roja.jpg
Yahritza de perfil.jpg
Yahritza con Natanael.jpg
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Yahritza con gorra blanca.jpg
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