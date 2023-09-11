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FOTOS | Yahritza y su Esencia fueron abucheados en el festival "Arre 2023"

La agrupación originaria de Estados Unidos se presentó en la CDMX entre gritos de “chicken”... ¡Los abuchearon en el festival “Arre 2023"! Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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Yahritza y su esencia felices.jpg
Yahritza tomandose una doto en el espejo.jpg
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