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FOTOS | "Yahritza y su Esencia" cantarán en el Zócalo el 15 de septiembre

La polémica banda de regional mexicano fue invitada para encabezar las festividades patrias. ¡Cantarán en el Zócalo el 15 de septiembre! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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