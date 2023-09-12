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FOTOS | Las supuestas indirectas de Yanet García a Martha Higareda tras comprometerse con Lewis Howes

La influencer fitness lanzó varias indirectas que fueron descifradas por los usuarios de las redes sociales. Te contamos en las fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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