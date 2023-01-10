Las similitudes en el caso de Yeimy Berenice con el de Debanhi.

Este 7 de enero, el cuerpo de Yeimy Berenice de 25 años se encontró de la misma forma en la que ocurrió con Debanhi, en un pozo, pero ubicado en un domicilio de San José Tecoh, al sur de Mérida, Yucatán, después de ser reportada como desaparecida el pasado 4 de enero.

Me ofende la filtración de la necropsia de Debanhi: Mario Escobar

¿Qué fue lo que ocurrió con Yeimy? Berenice?

De acuerdo con medios locales, la muerte de Yeimy Berenice Lavadores Canul es el primer feminicidio de 2023 en Yucatán y esto ocurrió después de que la familia de la joven denunció su desaparición después de que salió de su casa en Salvador Alvarado Sur en Mérida con dirección a la Plaza Kukulcán, pero no supieron de ella varias horas después.

Tras desconocer su paradero, sus familiares acudieron a la Fiscalía General del estado (FG) de Yucatán para denunciar su desaparición y fue en ese momento que la dependencia activó el Protocolo Alba para su búsqueda y tres días después, el cuerpo de Yeimy fue encontrado en el pozo de un domicilio de San José Tecoh en la calle 127 con 58 en Mérida.

El cuerpo se entregó al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Policía Estatal de Investigación (PEI) y tras realizarle los estudios necesarios, indicaron que la causa de muerte de la joven había sido asfixia mecánica provocada por estrangulamiento.

Mientras que Debanhi también sufrió asfixia por sofocación y esa fue su causa de muerte.

¿Quién confirmó la muerte de Yeimy Berenice?

El domingo 8 de enero por la mañana, la hermana de Yeimy confirmó la muerte de la joven a través de su cuenta de Facebook, donde compartió detalles del último adiós de Yeimy, luego de que sus parientes llevaron a cabo el reconocimiento de su cuerpo y exigieron justicia ante los lamentables hechos ocurridos.



Por su parte los padres de Debanhi siguen buscando que se esclarezca lo ocurrido con su hija.

