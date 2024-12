Yo Soy Betty, La Fea | Episodio 54 | Armando confiesa a Betty que aún la ama

Betty el resto del cuartel van a celebrar su nuevo puesto como presidenta de Ecomoda, y la empiezan a cuestionar sobre su renuncia y luego nombramiento de tal rango, sin embargo, ella evita hablar del tema.

Margarita, Patricia y Marcela hablan sobre la nuneva situación de Betty, y Marcela está muy segura y confiada a que Betty jamás se va a enterar que Armando realmente se enamoró de ella.

Don Armando acompaña a Freddy a buscar a Olgan Mariana, y también ahí está Betty, y aprovecha para platicar con ella, y le revela que hará todo lo posible para que no lo odie. Pero ella únicamente le pide que no se entere de esa conversación Marcela, pues no quiere herirla más. Antes de que Betty se vaya, Armando le confiesa que aún la ama, pero ella le dice no creerle nada de sus palabras.