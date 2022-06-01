¡A lo Christian Nodal! Yomi se tatúa a Casandra Ascencio. (FOTO)

A lo largo de las seis grandes temporadas de Exatlón México, hemos logrado ver a grandes atletas en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Además del gran nivel de competencia de los atletas, hemos sido testigos de hermosas historias de amor que se han conocido y formado dentro de las playas de Exatlón México.

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Una de ellas es la que formaron Yomi y Casandra Ascencio, quienes desde que se conocieron en Exatlón hicieron chispa, misma que se mantiene hasta la fecha siendo una de las parejas más sólidas del momento.

Para lograr demostrar el gran amor que tiene por su novia, Yomi tomó la decisión de tatuarse a Casandra Ascencio, tal y como lo hizo Christian Nodal con Belinda.

Yomi se tatúa a Casandra Ascencio para demostrar su amor.

La pareja siempre ha tenido grandes demostraciones de amor por medio de sus redes sociales, por lo que ahora Yomi no dudó en presumir su tatuaje con la silueta de su novia que se hizo, lo que causó una gran conmoción entre sus seguidores de Instagram.

El tatuaje de Casandra Ascencio se lo hizo en la pierna (con pluma) y sin duda es una verdadera obra de arte. En el video que compartió por medio de sus historias de Instagram, se puede ver al atleta azul acompañado de una pequeña, quien fue la encargada de dibujar la figura de su amada.

La pequeña buscó en su tableta una foto de Casandra Ascencio antes de comenzar a dibujar en la pierna de Yomi, al final el resultado fue encantador, por lo que MVP de Exatlón México no dudo en compartir la imagen en sus redes sociales causando una gran ternura entre sus fans.

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Recordemos que la pareja ha decidido dar el siguiente paso, porque muy pronto van a estar viviendo juntos en su hermosa casa.