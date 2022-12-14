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FOTOS | Sasha arremete contra Yordi Rosado por entrevista a su supuesto abusador.

Sasha Sokol explotó contra Yordi Rosado por entrevistar a Luis de Llano, su supuesto abusador. ¡Dijo que solo pensó en su rating!

Por: TV Azteca

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