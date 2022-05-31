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FOTOS | YosStop se casó luego de que diera a conocer que estaba embarazada.

Hace unas semanas, la influencer YosStop, dio a conocer que venia un bebé en camino y este fin de semana se casó con el amor de su vida.

Por: TV Azteca

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