Yrma Lydya se habría divorciado del presunto feminicida.

Hace unos días se dio a conocer la lamentable noticia del asesinato de la cantante Yrma Lydya a manos del que en ese momento fue identificado como su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer.

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Los hechos tuvieron lugar en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México en donde el hombre le disparó y terminó con su vida, cuando la joven apenas comenzaba con su carrera musical.

Tras los hechos y las investigaciones de las autoridades, han surgido varias versiones en donde se asegura que el hombre era atento con Yrma Lydya, mientras que otros aseguran que era un hombre violento y que normalmente salía armado.

Nuevas declaraciones aseguran que Yrma Lydya ya se había divorciado de su atacante.

Ahora se ha revelado nueva información en donde se asegura que Yrma Lydya, ya estaba divorciada de Jesús Hernández Alcocer a quien había denunciado por violencia en una ocasión.

Hasta el momento las investigaciones han revelado que se había divorciado de su agresor, fue justo en ese momento cuando presentó la denuncia por violencia, pero se volvieron a casar; sin embargo, la joven siguió siendo agredida por su pareja.

Todo esto, mientras el abogado de Jesús Hernández Alcocer aseguró que su cliente es inocente para las cámaras de Ventaneando.

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