Yuliana está harta de los chantajes de Ricardo y lo quiere dejar.

Yuliana fue la pareja de Ricardo y ella ya está cansada de los chantajes suicidas de Ricardo para que ella no lo deje. Además, ya no soporta su actitud.

Yuliana fue la pareja de Ricardo y ella ya está cansada de los chantajes suicidas de Ricardo para que ella no lo deje. Además, ya no soporta su actitud. Pensó que Ricardo podía cambiar, pero no lo hizo.