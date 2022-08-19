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FOTOS | Este es el trastorno que impide que Yuridia tenga relación con los medios.

Yuridia dio detalles de su trastorno de fobia social que por muchos años le ha impedido tener buena relación con los medios.

Por: TV Azteca

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