Yusef rompe el silencio sobre su supuesto romance con Cathe.

Yusef se convirtió en uno de los participantes más polémicos de Survivor México, no solo por su eliminación o robo de alimentos, sino por sus romances dentro de la competencia.

El biólogo protagonizó un fugaz romance con Viridiana, aunque también ha sido relacionado con otras participantes como Cathe y Catalina.

Esta mañana, Yusef Farah visitó nuestro foro de Venga la Alegría y negó cualquier relación sentimental con Cathe. Luego de los videos de ambos sobrevivientes abrazados en el refugio, el biólogo desmiente un romance dentro de Survivor México.

"Cathe dio una declaración pública en Venga la Alegría Fin de Semana, donde le preguntaron si era verdad que yo la seducía. Ella dijo 'claro que no, yo tenía mucho frío en las noches'. Yo le preguntaba si quería mi suéter o quería que la abrazara", declaró el eliminado de Survivor México.

Yusef también niega que le haya faltado al respeto a Cathe, pues solo estaba protegiéndola de la intemperie en Survivor México: "Cuando la abrazaba, yo le preguntaba si estaba cómoda. Ella dijo que en ningún momento le falté al respeto o la intenté seducir", declaró a este programa.

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Yusef niega que es un seductor de mujeres

En su momento, Kenta también tachó a Yusef de "seductor" con las mujeres de la competencia, adjetivo que el biólogo desmiente por completo.

"No, claro que no", dijo el mexicano tras protagonizar una de las eliminaciones que ha causado mayor controversia en las redes sociales. Recordemos que todos los sobrevivientes se unieron para votar por él y eliminarlo de Survivor México.

Catalina utilizó su medallón ganado en la subasta de Survivor México para invalidar el voto de Yusef, por lo que el participante no tuvo con quien pelear en el Juego de la Extinción.

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