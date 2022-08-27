Julián revela que tiene el tótem: junto a Kenta prepara plan para ¿eliminar a Yusef?

La fusión está a la vuelta de la esquina en Survivor México, por lo que todos los participantes comienzan a crear sus mejores estrategias para llegar a la Gran Final de nuestro reality show.

Julián es uno de los más comprometidos con llegar al último día de Survivor México, por lo que no tardó mucho en encontrar el tótem.

Luego de encontrar el valioso objeto hace unas semanas, el participante le confesó a Kenta su gran secreto y le pidió apoyo para crear una estrategia.

"Se lo confieso a él porque le tengo confianza. Me gustaría escuchar ideas de alguien más para cerrar una estrategia increíble", expresó el integrante de Los Otros a las cámaras de Survivor México.

Julián confiesa que podría utilizar su tótem para salvar a Kenta o a Saadi, pero nunca para apoyar a Catalina o a Jacky: "No creo que sean personas para salvar, su ciclo ya pasó", expresó.

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Julián y Kenta alistan estrategia contra Yusef en Survivor México

Julián ha dejado claro que Kenta es su gran aliado para eliminar a Yusef y confiesa que el tótem "está a disposición de nosotros dos".

Kenta tomó con mucho orgullo las palabras de su amigo, así que también le ofreció sus "símbolos" ganados en Survivor México para protegerlo:"Me gusta que tenga esa visión y que confíe en mí como yo confío en él. Es de ambas partes esa confianza", expresó.

Kenta también es otro de los participantes que no quiere ver a Yusef en la Gran Final de Survivor México, por lo que hará hasta lo imposible para eliminarlo.

"Queremos derribar a sus dos líderes y después ir eliminando a todos los Jaguares cuando estemos en fusión", expresó sobre su plan para eliminar al biólogo y a todos los sobrevivientes de Jaguares.

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