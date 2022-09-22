Yusef, Santi y Cathe piden no votar por Nahomi tras traiciones. (VIDEO)

Durante los últimos días en Survivor México, se han visto todo tipo de estrategias y traiciones que han dejado a los televidentes completamente sorprendidos, pues nadie esperaba que la recta final fuera tan intensa entre los sobrevivientes.

Te puede interesar: Survivor México: La amenaza de Kenta y Julián y Cuchao.

A pesar de que la competencia se encuentra en su mejor momento, Nahomi es la única participante que se encuentra en la final gracias a los símbolos que ha obtenido a lo largo de la competencia y el que le regaló Yusef antes de ser eliminado; sin embargo, las cosas no han pintado del todo bien para ella, pues sus compañeros y los que ya salieron la señalan de traicionera.

Todos están dispuestos a hacer cualquier cosa para poder llegar a la final de Survivor México, pues recordemos que no todo es competencia física, ya que la mayor parte es estrategia, alianzas y traiciones, mismas que de acuerdo con sus compañeros es la especialidad de Nahomi.

La fuerte petición de los eliminados de Survivor México.

Hace poco, algunos de los eliminados tuvieron un enlace en vivo en donde concluyeron que muchos fueron fuertemente manipulados y traicionados por Nahomi.

En la reunión se pueden observar a Santi, Christian, Cathe y Yusef, quienes aseguraron que Nahomi ha jugado una buena estrategia dentro de las playas de Survivor, aunque eso la haya llevado a traicionar a quienes decían ser sus amigos.

Mi cara de ya valió ma... ya me traicionó esta chava

Tras esta situación, muchos de los exparticipantes han pedido al público que no voten por ella, ya que la forma en que ha llegado a la final no es la adecuada, esto según sus palabras y lo que vivieron en Survivor México.

Te puede interesar: Survivor México: ¿Yusef ya se olvidó de Viridiana?

Sin duda, todos se dieron cuenta de las traiciones que fueron víctimas hasta que salieron de Survivor México, por lo que no quieren que Nahomi sea la ganadora.

