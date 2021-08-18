¡Yuya reveló que su bebé será niño! Te contamos los detalles.

Hace unas semanas te contamos sobre el embarazo de Yuya, ¡y te mostramos fotos muy tiernas de la influencer y su pancita! Al parecer, su bebé será niño, ¿por qué lo decimos? Te contamos.

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El bebé de Yuya será niño.

Hace unas semanas nos enteramos de la bella noticia de que la influencer Yuya y su novio el músico Siddhartha se convertirían en papás, ¡sí, Yuyita está embarazada! Cuando lo dio a conocer, ya tenía seis meses.

Subió unas fotografías a su cuenta de Instagram, mostrando su pancita y dijo sentirse muy emocionada de esta nueva etapa en su vida. “No puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora”. Dijo Yuya.

Además, subió un video a su cuenta de YouTube, en donde se le ve en la playa muy feliz con su novio, disfrutando de su embarazo y viéndose aún más bella.

En el video, dio a entender que su hijo o hija se llamaría “Mar”, pero no dijo el sexo del bebé, no fue hasta hace unos días que sus seres queridos le celebraron un baby shower que sus seguidores se dieron cuenta de las señales, ¡el bebé sería un niño! Y es que se puede ver en algunas fotografías subidas a las redes sociales, decoraciones de color azul, el pastel de niño, y la pista más grande, se pudo leer una frase que decía, “bienvenido”. Su hermano Sergio, también comentó, “Estamos festejando la llegada de Mar, es el bebecito de mi hermanita”, por lo que obviamente todos asumieron que sí el bebé de Yuya será un niño.

Estamos a unas semanas de conocer a “Mar”, pero desde ahora es un bebé amado, esperado ¡y famoso! Estarmos al tanto de más información que se llegue a conocer.

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