FC Juárez vs Atlante, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
No te pierdas toda la emoción de la Jornada 13 del Apertura 2026 con un espectacular partido entre FC Juárez y Atlante desde el Estadio Olímpico Benito Juárez
¡Espectacular! Continúan las emociones del futbol mexicano que comienza a entrar a su recta final con el espectacular partido entre FC Juárez vs Atlante en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el cual podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS a través de la pantalla de TV Azteca Deportes.
No te pierdas este partidazo a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de azteadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este martes 20 de octubre en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.