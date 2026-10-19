FC Juárez vs Atlante, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Espectacular! Continúan las emociones del futbol mexicano que comienza a entrar a su recta final con el espectacular partido entre FC Juárez vs Atlante en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el cual podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS a través de la pantalla de TV Azteca Deportes.

No te pierdas este partidazo a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de azteadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este martes 20 de octubre en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.