Extranormal | Contratiempo

Luisa Cárdenas acude a la casa del señor Salvador, un espacio en donde desde hace años se presenta algo desconocido dentro de su hogar, algo que se hace presente siempre por la madrugada y que no deja a Salvador dormir tranquilamente, pero eso no es lo único, pues también ha sido víctima de la presencia de su suegra fallecida, que al parecer se pasea por los cuartos en búsqueda de algo. Y en la investigación de la noche, con el tiempo en su contra, el equipo de Extranormal se adentró en una antigua investigación que Christopher de la Vega habría hecho por su cuenta hace algún tiempo, es en una finca abandonada en medio de una carretera el lugar que se convertirá en el espacio preferido para extraños entes oscuros y malditos que ahuyentan a cualquiera capaz de querer adentrarse en los pasillos de este destruido edificio, y es Octavio Elizondo quien tendrá que advertirle al equipo que la investigación no puede durar más de 30 minutos, pues si se pasan de este tiempo estarían comprometiendo muchas cosas, incluyendo sus energías.

