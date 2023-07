Extranormal | Cruces blancas.

El equipo de Extranormal tiene la intención de volver a Cañada de Lobos, pues las brujas que habitan en este lugar siguen causando estragos a cualquiera que se atreva a pisarlo, sin embargo, el equipo de investigación no estará a salvo de las manifestaciones pues desde un inicio, en el viaje en camioneta para llegar hasta el lugar indicado, se enfrentaron a algo que no quería dejarlos pasar y que comenzó a atacarlos energéticamente. Pero Extranormal no desistió y al llegar a este lugar los investigadores se dedicaron a buscar el espacio perfecto para poder armonizar y llevar a cabo el ritual de cruces blancas, pero Cañada de Lobos no es un sitio fácil de trabajar, pues las extrañas criaturas que habitan ahí ya tenían localizados a cada miembro del equipo y estos entes comenzarán a perseguirlos hasta el cansancio.

Recuerda que habrá un nuevo episodio de Extranormal el domingo a las 10:30 p.m. por la señal de a más.