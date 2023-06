Extranormal | Entes en el pozo.

Octavio Elizondo y el equipo Extranormal regresan a la antigua hacienda en San Luis Potosí, lugar en donde las manifestaciones dejaron a todos impresionados, la evidencia captada aquí no podía ser ignorada, pues muchos quedaron verdaderamente aterrados, pues la imagen que había captado la cámara del rostro de una extraña criatura en la profundidad de un pozo dejó pasmados a todos los integrantes del equipo. Pero esta ocasión no es igual a ninguna otra, pues el equipo de expertos será acompañado por el explorador urbano Christopher de la Vega de spectrum noctis, y lo que tanto llamó la atención en aquel misterioso pozo ahora será investigado, ingresando a las profundidades, lugar que no ha sido visitado en décadas, y la razón es evidente. Prepárate para agarrar tu más profundo aliento y adéntrate en este extraño y misterioso pozo en donde las manifestaciones no se detendrán por más miedo que tengas.

Recuerda que habrá un nuevo episodio de Extranormal el domingo a las 10:30 p.m. por la señal de a más.