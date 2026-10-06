5 funkos del Barcelona para coleccionar y tenerlos en casa

En esta oportunidad vamos a obviar que Lionel Messi es probablemente el máximo ídolo del Barcelona en toda la historia (ya se han hecho varios artículos de él). Y como oferta reconciliadora, los fanáticos culés verán estas 5 opciones de funkos del equipo que serían ideales para regalar en estas fechas de fin de año. Echa un vistazo y elige tu favorito.

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¿Por qué regalar funkos del Barcelona es buena idea?

Claramente debes asegurarte de que la persona a la que le regalarás este juguete-muñeco-coleccionable sea fanático del Barcelona. Aquí se ofrece una mezcla bastante completa de referentes del presente y del pasado… incluida algo de nostalgia. Por ello, la IA de Google ha elegido bastante bien y ya tú decidirás cuál te convence para regalar o comprártelo a ti.

¿Cuáles son los 5 mejores funkos del Barcelona actualmente?

Funko Pop Pedri, Barcelona FC - Comienza el listado con un elemento del presente, pieza donde el mediocampista de Canarias viene esculpido en una pieza de vinilo duradera de 3.75 pulgadas. Es ideal para una linda repisa de coleccionismo.

Funko Pop Football Barca Xavi - En la segunda propuesta se presenta a una leyenda, que hoy volvió a las portadas al ser seleccionador nacional de Países Bajos. Si quieres que tu colección tenga envergadura, liderazgo y aura… Xavi tiene que estar.

Funko Pop Football Barcelona Lamine Yamal - El hombre del momento es el playera número '10' de los culés. Chicos, medianos y grandes quieren todo de este niño-joven tocado por la varita. Esta posibilidad también es el funko tradicional, con el peinado con rayitos güeros y con la señal del 304.

Funko Pop Football FC Barcelona Lewandowski - Aunque algunos todavía no estén listos para hablar de la salida del polaco, este sería un reencuentro soñado para muchos aficionados. Tener su playera blaugrana con el ‘9’ en la espalda es algo que los aficionados de verdad deben tener.