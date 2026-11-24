La Selección Mexicana Femenil de Futbol tiene una cita con la historia el próximo sábado 28 de febrero en el Campeonato Femenino de la Concacaf. El cuadro nacional se verá las caras con su similar de Haití en los cuartos de final del torneo y una victoria les asegura su pase a la Copa Mundial de la FIFA de la especialidad que se llevará a cabo en Brasil en 2027.

Para este juego, Pedro Sánchez convocó a lo mejor disponible y se jugará en 90 minutos lo que el futbol femenil lleva esperando 12 años; jugar un Mundial.

Detalles del México vs Haití

Torneo: Campeonato Concacaf W 2026 (Cuartos de final)

(Cuartos de final) Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026

Sábado 28 de noviembre de 2026 Hora: 15:30 hrs (CDMX)

15:30 hrs (CDMX) Sede: Texas Health Mansfield Stadium (Mansfield, Texas, Estados Unidos)

Por sí fuera poco, este partido también es vital para las aspiraciones de la Selección Mexicana en busca del boleto para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Solo los tres primeros lugares del Campeonato de la Concacaf accederán a la justa olímpica, por lo que de ganarle a Haití, también se da un paso gigante para estar en Los Angeles 2028.

En cuanto a sensaciones, México llega con buenas tras su triunfo ante Jamaica, su victoria frente a Brasil, triunfo ante Australia (también cayó en el primer juego) y una doble victoria frente a Nueva Zelanda.