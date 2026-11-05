¿A qué hora juega tu equipo? PARTIDOS y HORA EXACTA de la última jornada de la Liga Femenil MX

La fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX está cada vez más cerca y este fin de semana se disputa la Jornada 14, la última del campeonato en donde estarán en juego aun dos boletos para la Liguilla.

Fechas y horarios de la última jornada

Viernes 5 de noviembre

Atlante vs Tigres | 15:45 horas

Necaxa vs Atlas | 17:00 horas

Querétaro vs Toluca | 19:06 horas

Santos Laguna vs Tijuana | 21:10 horas

Sábado 6 de noviembre

Pachuca vs Puebla | 17:00 horas

Pumas vs Atlético de San Luis | 17:00 horas

Cruz Azul vs León | 19:00 horas

Chivas vs América | 19:06 horas

Juárez vs Rayadas | 20:10 horas

La última jornada tendrá el Clásico Nacional entre Chivas vs América como el platillo principal de la jornada; sin embargo, el resultado no afectará las posiciones de ambos equipos en el Grupo B.

Liga Femenil BBVA Apertura 2026 Monterrey vs America Geyse Da Silva celebrates her goal 1-3 of America during the 10th round match between Monterrey vs (and) America as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on October 02, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Mientras que en el mismo sector están en juego los últimos dos lugares que se jugarán el Atlético de San Luis, Pumas, Pachuca y Atlas, con potosinos y Universitarios en duelo directo por el último boleto.

Ya calificados se encuentran en el Grupo A: Rayadas, Tigres, Juárez y Toluca; mientras que por el Grupo B solo América y Chivas tienen su pase a la siguiente ronda.

Bajo este nuevo formato de la Liga Femenil MX, el primer duelo que ya está definido para la Liguilla es el que enfrentará al América en contra del Toluca.