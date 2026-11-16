Alemania 0-0 Países Bajos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 16 de noviembre; marcador online de la UEFA Nations League 2026

El Estadio Olímpico de Berlín abre sus puertas este lunes para albergar una edición más del apasionante clásico europeo entre Alemania y Países Bajos, duelo decisivo que define el destino del Grupo 2 en la UEFA Nations League.

Alemania llega instalada en la tercera posición del sector, pero su triunfo del viernes por 3-1 frente a Serbia mantiene la clasificación en sus propias manos. Los dirigidos por Jürgen Klopp necesitan mejorar el resultado que obtenga Grecia para avanzar a la fase final, e incluso podrían adueñarse del liderato si ganan y Serbia evita caer en el otro compromiso. Lograr el pase representaría un impulso notable para el proyecto de Klopp, considerando que Die Mannschaft apenas ha superado la fase de grupos en una de las cuatro ediciones previas del certamen. Como respaldo, Alemania presume seis victorias en sus últimos siete encuentros como local (una derrota), dejando su portería imbatida en cuatro de ellos.

En contraste, el panorama es mucho más favorable para Países Bajos, a quien le basta evitar la derrota para asegurar por tercera ocasión en cinco ediciones su boleto a las eliminatorias. La Oranje arriba a la capital germana con la moral por las nubes tras propinarle una histórica goleada de 7-0 a Grecia, resultado que conservó su invicto bajo la dirección técnica de Xavi Hernández.

Pronóstico de Alemania vs Países Bajos hoy lunes 16 de noviembre 2026

Ganador: Triunfo de Alemania (la doble oportunidad Alemania/Empate respaldada por su invicto reciente en el clásico europeo es la opción más conservadora).

Goles: Ambos equipos anotan y más de 2.5 goles. La obligación alemana de atacar desde el arranque frente a una ofensiva neerlandesa que promedia casi tres goles por partido en el torneo apunta a un duelo abierto.

Marcador probable: 2-1 a favor de Alemania.

Horario y dónde seguir en vivo el Alemania vs Países Bajos

Horario: 13:45 horas (tiempo del centro de México)

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