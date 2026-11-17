Guillermo Almada ya tiene su primer ‘dolor de cabeza’ de cara al partido entre el Club América y los Tigres de la UANL que definirá si el cuadro azulcrema aspira al liderato de la clasificación general. Y es que, Brian Rodríguez presentó molestias físicas y entrenó de manera separada del resto del primer equipo.

A través de redes sociales, el equipo de Coapa informó sobre la situación de una de sus figuras: ‘’Club América informa que Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo.El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución.

Una de las opciones que tendría Almada para suplir al ‘Rayito’, sería Isaías Violante o jugar con Carlos Álvarez como un extremo.

No dependen de sí mismos

Almada y sus pupilos tienen que ganar y esperar a que Cruz Azul no saque las tres unidades en la cancha de las Chivas del Guadalajara. Al América solo le sirve en la victoria en la Sultana del Norte si quiere quedarse con el primer lugar, un empate o derrota los deja mínimo en el tercer lugar.

Por otro lado, la Máquina Celeste asegura el liderato con un triunfo y en caso de que saque el empate en patio ajeno (y América gane) nos tenemos que ir a la diferencia de goles.

Finalmente, el ‘Rebaño Sagrado’ tendrá el liderato en sus manos si América no gane en Nuevo León y saca el triunfo ante el actual monarca del futbol mexicano en el Estadio Guadalajara.