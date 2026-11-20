La memoria de una derrota puede convertirse en el combustible de una revancha. Alessandro Costa tendrá en Qatar una de las noches más importantes de su carrera profesional cuando vuelva a encontrarse con Amir Albazi, el peleador que lo noqueó en el tercer asalto hace casi cuatro años y que será transmitida en exclusiva por Paramount +. Esta vez, el brasileño llega con una historia distinta, más experiencia y una oportunidad que va más allá de saldar cuentas que es acercarse al Top 10 del peso mosca de UFC.

En charla exclusiva con TV Azteca Deportes, Costa se sinceró sobre enfrentar nuevamente a Albazi: ‘’100% es una revancha, tengo mucho más de lo que pude dar en ese momento, pasaron muchas cosas por supuesto que no tomo como excusas. Sé al contrincante que me voy a enfrentar, pero también sé quién soy y todo lo que puedo dar.’' mencionó Costa con un semblante tan tranquilo que no parece que estará en una ‘guerra’ en unos días.

Por otro lado, el peleador con corazón mexicano se volvió resiliente tras una derrota que sacudió su ascenso en el ranking de los peso mosca de la UFC: ‘’De todos esos años para acá, he visto la pelea muchas veces. La verdad que en el principio me daba un poco de coraje, ya después acepté la derrota y miré hacia el futuro. Ahorita, tengo la oportunidad de hacerlo diferente y demostrar que todo lo que estoy diciendo de la boca para afuera.’', destacó.

UFC Fighter Portraits LAS VEGAS, NEVADA - JUNE 03: Alessandro Costa poses for a portrait during a UFC photo session on June 3, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images) (Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images)

Nada a la imaginación

Costa ya instalado en suelo qatarí reiteró la importancia de llegar con tiempo para acoplarse completamente al país y mandó un mensaje contundente: ‘’Yo creo que va a ser una pelea muy estudiada por los dos, cualquier error ahí en ese nivel es fatal.

No quiero cometer los mismos errores que la primer pelea, pero por supuesto que no voy a dejar esperando, voy a tomar una actitud, no quiero dejar la pelea en mano de los jueces, casi casi Amir está en su casa y sabes cómo funciona eso. Yo voy a buscar pelear todo el tiempo, ejecutar mi game plan y salir con la victoria. ‘’, acotó.

Top 10 en la mira

Finalmente, Alessandro dejó en claro que uno de sus sueños podría hacerse realidad y meterse entre los mejores del ranking de peso mosca de la UFC. En caso de salir con el brazo en alto en la UFC Qatar tomaría la posición de Albazi en la clasificación (número 8) y estar ya en la conversación de una pelea por el título.

Joshua Van es el campeón actual, sin embargo, en una división con nombres como los de Manuel Kape, Alexandre Pantoja y Brandon Moreno, en un abrir y cerrar de ojos pueden cambiar las cosas.