Todo listo para conocer al segundo semifinalista del Torneo Apertura 2026 desde el Estadio Banorte. América va con Henry Martin como ariete titular tras su ausencia en el duelo de ida, mientras que, Matías Almeyda tendrá que suplir a Hugo Cuypers a la ofensiva con Roberto De la Rosa.
La Pandilla llega como el cuadro obligado tras el empate sin goles en el Gigante de Acero y sabiendo que la igualada en el global le da el pase a las Águilas a la siguiente fase.
Alineación del América
Portero: Rodolfo Cota
Defensas: Kevin Álvarez, Santiago Ramos, Santiago Bueno e Israel Reyes
Mediocampistas: Brian Rodríguez, Alan Cervantes, Erick Sánchez e Isaias Violante
Delanteros: Henry Martin y Alejandro Zendejas
Alineación de Rayados de Monterrey
Portero: Luis Cárdenas
Defensas: Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán y Fidel Ambriz
Mediocampistas: Olíver Torres, Jorge Rodríguez, Luca Orellano, Jesús Corona, Orbelín Pineda
Delanteros: Lucas Ocampos, Roberto De la Rosa
América vs Rayados por TV Azteca Deportes
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