Todo listo para conocer al segundo semifinalista del Torneo Apertura 2026 desde el Estadio Banorte. América va con Henry Martin como ariete titular tras su ausencia en el duelo de ida, mientras que, Matías Almeyda tendrá que suplir a Hugo Cuypers a la ofensiva con Roberto De la Rosa.

La Pandilla llega como el cuadro obligado tras el empate sin goles en el Gigante de Acero y sabiendo que la igualada en el global le da el pase a las Águilas a la siguiente fase.

Alineación del América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Kevin Álvarez, Santiago Ramos, Santiago Bueno e Israel Reyes

Mediocampistas: Brian Rodríguez, Alan Cervantes, Erick Sánchez e Isaias Violante

Delanteros: Henry Martin y Alejandro Zendejas

Alineación de Rayados de Monterrey

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán y Fidel Ambriz

Mediocampistas: Olíver Torres, Jorge Rodríguez, Luca Orellano, Jesús Corona, Orbelín Pineda

Delanteros: Lucas Ocampos, Roberto De la Rosa

América vs Rayados por TV Azteca Deportes

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