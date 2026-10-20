Alineaciones CONFIRMADAS del Chivas de Guadalara vs Necaxa, partido de la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX
Jordan Carrillo se ganó la titularidad tras su anotación en el partido frente a los Tigres, además, estará acompañado por Richard Ledezma y el juvenil Leonel Calderón.
Las Chivas del Guadalajara recibirán en suelo tapatío a los Rayos del Necaxa en un duelo en el que ninguno de los dos clubes puede darse el lujo de perder unidades. Los pupilos de Gabriel Milito saltan como favoritos para quedarse con el triunfo, sin embargo, el cuadro hidrocálido no puede perder una vez más si quiere continuar con sus aspiraciones a liguilla.
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Para este compromiso, el estratega argentino le mueve a su 11 base y premia a Jordan Carrillo con una titularidad tras su anotación la fecha pasada frente a los Tigres de la UANL. Además, pone al juvenil Leonel Calderón en la otra banda para generar peligro en línea de fondo.
Alineación de Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Diego Campillo, Luis Rey y Daniel Aguirre
- Mediocampistas: Fernando González, Efraín Álvarez, Jordan Carrillo, Richard Ledezma y Leonel Calderón
- Delanteros: Ricardo Marín y Roberto Alvarado
Alineación de Necaxa
- Portero: Javier Orantes
- Defensas: Emilio Martínez, Agustín Oliveros, Kaiky, Mauro Zaleta y Diego Ochoa
- Mediocampistas: Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli y Miguel Rodríguez
- Delanteros: Javier Ruíz y Juan Valencia
Doble cartelera por TV Azteca Deportes
Hoy martes 20 de octubre podrás disfrutar de la visita de los Potros de Hierro del Atlante a la cancha de los Bravos de Juárez en punto de las 7:00 pm por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Seguido de este compromiso, nos trasladeremos al 'Volcán' para ver en acción a los Tigres de la UANL cuando se vean las caras con el Club León en un auténtico duelo de fieras.