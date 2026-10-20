Alineaciones CONFIRMADAS del Chivas de Guadalara vs Necaxa, partido de la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX

Las Chivas del Guadalajara recibirán en suelo tapatío a los Rayos del Necaxa en un duelo en el que ninguno de los dos clubes puede darse el lujo de perder unidades. Los pupilos de Gabriel Milito saltan como favoritos para quedarse con el triunfo, sin embargo, el cuadro hidrocálido no puede perder una vez más si quiere continuar con sus aspiraciones a liguilla.

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Para este compromiso, el estratega argentino le mueve a su 11 base y premia a Jordan Carrillo con una titularidad tras su anotación la fecha pasada frente a los Tigres de la UANL. Además, pone al juvenil Leonel Calderón en la otra banda para generar peligro en línea de fondo.

Alineación de Chivas



Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, Luis Rey y Daniel Aguirre

Mediocampistas: Fernando González, Efraín Álvarez, Jordan Carrillo, Richard Ledezma y Leonel Calderón

Delanteros: Ricardo Marín y Roberto Alvarado

Alineación de Necaxa



Portero: Javier Orantes

Defensas: Emilio Martínez, Agustín Oliveros, Kaiky, Mauro Zaleta y Diego Ochoa

Mediocampistas: Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli y Miguel Rodríguez

Delanteros: Javier Ruíz y Juan Valencia

Doble cartelera por TV Azteca Deportes

Hoy martes 20 de octubre podrás disfrutar de la visita de los Potros de Hierro del Atlante a la cancha de los Bravos de Juárez en punto de las 7:00 pm por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Seguido de este compromiso, nos trasladeremos al 'Volcán' para ver en acción a los Tigres de la UANL cuando se vean las caras con el Club León en un auténtico duelo de fieras.

