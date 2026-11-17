El conjunto del América tiene la posibilidad de poder pelear por el primer lugar de la tabla y necesita de una combinación de resultados para la Jornada 17 del Apertura 2026.

Analizando, trabajando y mejorando cada día. Así es como alcanzaremos nuestros objetivos. 🦅⚽️ pic.twitter.com/YJzkjSQ51t — Club América (@ClubAmerica) November 18, 2026

Los resultados que necesita el América para terminar en el primer lugar de la tabla

América se ubica en el segundo lugar de la tabla con 30 puntos conseguidos, está a dos puntos del primer lugar y necesita de una combinación de resultados para terminar en el primer puesto .

Hay varias combinaciones que aseguran el primer lugar del equipo de Coapa, la más segura es que el América le gane a Tigres y que Cruz Azul y Chivas terminen empatando en su partido. Con esos resultados, la Máquina y las Águilas llegarían a 33 puntos, pero los dirigidos por Almada se quedarían con el primer lugar por la diferencia de goles a favor.

Con Cruz Azul y Chivas enfrentándose en la última jornada, ambos peleando por el primer lugar, un empate entre ambas escuadras tiene gran probabilidad de pasar.

Nuestros guardametas, siempre listos para defender el arco azulcrema. 🧤🦅🔥🥅 pic.twitter.com/3bco5IE82W — Club América (@ClubAmerica) November 17, 2026

Otro escenario que le daría el primer lugar al América sería que le gane a Tigres y que Chivas termine venciendo a Cruz Azul pero que no sea por una diferencia de más de 4 goles. Un escenario que tiene muchas posibilidades de pasar.

El empate o la derrota de América, los dejaría fuera de la pelea por el primer lugar y los pondría en riesgo de caer posiciones en la tabla hasta a un quinto lugar.

América conocerá su destino hasta el domingo 22 de noviembre del 2026, pues su juego es el sábado ante Tigres y Chivas y Cruz Azul se enfrentan el domingo, dependiendo de sus resultados, conocerá en que lugar de la tabla queda.