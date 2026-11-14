América vs New York Red Bulls: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 14 de noviembre; marcador online del partido amistoso internacional

Guillermo Almada y el América no quieren dejar nada a la deriva para la última jornada del fútbol mexicano y por ello, agendaron un compromiso amistoso en los Estados Unidos ante el New York Red Bulls. Para este cotejo, el estratega charrúa buscará darle juego a sus suplentes ya que tiene varias bajas por la Fecha FIFA.

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