Luego de la vuelta el Atlas vs Toluca, se vive un partidazo desde la Ciudad de México para definir al segundo semifinalista del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la serie entre las Águilas del América y los Rayados de Monterrey. El equipo de la Sultana del Norte tiene que ganar en el Estadio Banorte para avanzar a la siguiente llave, ientras que, a las Águilas les basta el empate.

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