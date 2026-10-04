OFICIAL: América y Atlético de Madrid se enfrentarán en el Estadio Cuauhtémoc

El conjunto del América sorprendió a sus aficionados al confirmar en sus redes sociales que tendrá un juego contra el Atlético de Madrid. Será un partido de leyendas entre ambos clubes que se disputará el siguiente 15 de noviembre del 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

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¡Prepárate y ven al primer partido oficial en formato de leyendas entre el Club América y el Atlético de Madrid! 🦅Nos vemos el próximo 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc, Americanistas. 🫡ℹ️ Info: https://t.co/1W5zUq0Env🎟️ Boletos próximamente: https://t.co/kAlkOg1Wgr pic.twitter.com/69PraBmSkf — Club América (@ClubAmerica) October 3, 2026

"Never Say Never (NSN), el promotor detrás de partidos emblemáticos como Barça Legends vs Real Madrid Leyendas en Toluca y México vs Brasil Leyendas en la Ciudad de México, anunció una nueva experiencia con el primer partido oficial en formato de leyendas entre el Club América y el Atlético de Madrid. El encuentro se disputará el domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, con capacidad para más de 46 mil aficionados".

Será un juego con dos tiempo de 40 minutos cada uno, en caso de empate se definirá en penales. Para poder asistir al encuentro, la venta de los boletos arranca el 5 de octubre y tendrán valor desde los 240 pesos.

Definidos los jugadores que van a disputar el América vs Atlético de Madrid

En el mismo comunicado dieron a conocer que ya tienen seleccionados a los jugadores que representarán al América y al Atlético de Madrid. En el caso del equipo de Coapa, será con jugadores emblemáticos y campeones, mientras que del Atleti tendrá referentes colchoneros dentro y fuera de España.

"Por el lado del Club América, la convocatoria reúne a jugadores emblemáticos y campeones en la región que se ganaron a la afición azulcrema con su entrega y su talento, y que forman parte de algunas de las páginas más célebres en la historia del Club.

Por su parte, el Atlético de Madrid contará con referentes que levantaron títulos dentro y fuera de España y protagonizaron noches que siguen presentes en la memoria colchonera. Los nombres de ambos planteles se darán a conocer a partir de la próxima semana".

“Hemos reunido a jugadores que protagonizaron momentos inolvidables y construyeron una conexión especial con la afición. Volver a verlos defendiendo los colores del Club América y el Atlético de Madrid será una oportunidad única para revivir grandes recuerdos y acercar su legado a nuevas generaciones. A partir de la próxima semana revelaremos quiénes integran ambos equipos, y estamos seguros de que cada anuncio hará de este partido una experiencia aún más especial”, señaló Emilio Rabasa, CEO de NSN".

