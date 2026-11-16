Los Baltimore Ravens buscarán aprovechar que Los Angeles Chargers son el peor equipo de la Temporada 2026 de la NFL y propinarles una nueva derrota este lunes 16 de noviembre en partido que cierra la actividad de la Semana 10 a disputarse en la cancha del M&T Bank Stadium de Baltimore.

Baltimore llega a este partido con una marca de cuatro victorias y cinco derrotas, mientas que los Chargers han perdido todos los ocho encuentros que han disputado en la campaña que los califica como el peor equipo de la temporada.