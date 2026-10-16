Ángel “El Camaleón” Ayala vs Rubén Lezama; dónde ver EN VIVO y GRATIS la función de Box Azteca

Este sábado 17 de octubre de 2026, la pantalla de TV Azteca recibe un enorme combate de boxeo en Canal 7. Por eso, se te recomienda por completo esperarte a altas horas de la noche para el enfrentamiento Ángel “El Camaleón” Ayala vs Rubén Lezama. Y sin más, he aquí la previa de este combate a ocurrir cerca de las 23:00 horas en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del combate Ángel “El Camaleón” Ayala vs Rubén Lezama de las noches de Box Azteca?

Ángel Ayala es un joven que se ha abierto paso en el ámbito profesional, pero con 40 peleas previas en el amateurismo. Por ello, a sus 26 años este es un nuevo peldaño en su ascenso como ícono de su natal Texcoco. Llega con un impresionante registro de 19 victorias y una derrota, en un contexto donde recientemente perdió el título de Peso Mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Este combate representa los inicios rumbo a su reivindicación.

Mientras tanto, Rubén el “Venado” Lezama es un boxeador oriundo de Veracruz que ya ha estado en las pantallas de Box Azteca. El contrincante de Ayala buscará un triunfo que le devuelva confianza, pues según algunos registros… solamente tiene dos triunfos en sus últimas 6 peleas entre finales de 2025 y este 2026.

¿Dónde VER EN VIVO y GRATIS Ángel “El Camaleón” Ayala vs Rubén Lezama?

Como es costumbre y sana tradición, TV Azteca le ofrece el mejor contenido boxístico al público mexicano. Puedes acceder a esta pelea alrededor de las 11 de la noche. Además, se te recuerda que lo que se ve por TV en Azteca 7… también puede observarse desde el sitio web o la aplicación de Azteca Deportes al buscar en la sección de EN VIVO. Entonces, ya sea en televisión, página de internet o aplicación, todo será completamente GRATIS.

¿Ya se habían enfrentado antes Ángel “El Camaleón” Ayala vs Rubén Lezama?

Sí, hay un registro del mes de septiembre, oportunidad que les llegó a ambos tras sus compromisos recientes donde las cosas no fueron tan bien. Esto ocurrió en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla y con resultado final favorable para Ángel Ayala. Por eso esta sería su revancha inmediata un mes después.