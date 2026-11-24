La Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está lista con los ocho invitados definidos, Guadalajara, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Monterrey y Pachuca, los Cuartos de Final comenzarán este miércoles 25 de noviembre con los encuentros de ida.

El encuentro encargado de inaugurar las emociones de los Cuartos de Final de Ida será el choque entre Toluca y Atlas, compromiso que será transmitido por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 18:50 horas (tiempo del centro de México). La cita tendrá lugar en la cancha del Estadio Nemesio Diez con el silbatazo inicial programado a las 19:00 horas.

La cobertura contará con la mejor narración y el análisis más completo del futbol mexicano, encabezados por las voces de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, quienes llevarán cada detalle, jugada polémica y reacción desde el Infierno. Además de la transmisión en televisión abierta, el compromiso podrá seguirse de manera gratuita a través de la aplicación oficial y el portal digital de Azteca Deportes.

En el plano deportivo, la serie presenta un atractivo antecedente reciente en la fase regular del Apertura 2026: en la Jornada 8, también celebrada en el Estadio Nemesio Diez, Toluca superó 5-2 al conjunto tapatío en un duelo lleno de anotaciones. Ahora, en instancia de eliminación directa, ambos clubes buscarán tomar ventaja antes del compromiso de vuelta, programado para el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco.

Partidos de los Cuartos de Final de Ida (Apertura 2026)

Además del duelo inaugural entre Diablos y Rojinegros, así se disputará el resto de la actividad de ida en la Liga BBVA MX:

Toluca vs. Atlas: Miércoles 25 de noviembre | 19:00 hrs (Transmisión desde las 18:50 hrs por Azteca Deportes) | Estadio Nemesio Diez

Monterrey vs. América: Miércoles 25 de noviembre | 21:00 hrs | Estadio BBVA

Pachuca vs. Chivas: Jueves 26 de noviembre | 19:00 hrs | Estadio Hidalgo

León vs. Cruz Azul: Jueves 26 de noviembre | 21:10 hrs | Estadio León