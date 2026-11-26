Una sesión de entrenamiento del Vasco da Gama terminó con una escena que sacudió al futbol brasileño. David Correa da Fonseca, delantero del equipo de Río de Janeiro, fue detenido este jueves por agentes policiales mientras trabajaba con sus compañeros en el Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa.

El arresto ocurrió alrededor de las 10:40 horas locales, en Jacarepaguá, al oeste de Río de Janeiro. De acuerdo con información de O Globo, elementos de las policías civiles de Río de Janeiro y Espírito Santo ejecutaron una orden judicial relacionada con una investigación por presuntos delitos de narcotráfico, intento de homicidio y obstrucción a la justicia.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran al futbolista, vestido con la ropa de entrenamiento del Vasco da Gama, mientras es escoltado por los agentes hacia el estacionamiento del complejo deportivo. La detención se produjo frente a un escenario poco habitual para el futbol profesional brasileño, con el jugador todavía dentro de las instalaciones de su club.

Jogador David, o DVD, do Vasco da Gama, acaba de ser preso no CT do clube, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, por policiais do Rio e do Espírito Santo.#jornalismo #urgente



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¿De qué acusan al delantero del Vasco da Gama?

La investigación apunta a los presuntos vínculos de David con una organización criminal armada dedicada al narcotráfico. Las autoridades también indagan posibles conexiones del atacante con integrantes del Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más conocidos de Brasil.

A las acusaciones relacionadas con el narcotráfico y un supuesto intento de homicidio se suma una investigación por obstrucción a la justicia. Según la información publicada por O Globo, el futbolista habría ofrecido dinero a testigos para que modificaran sus declaraciones.

El caso ya había tenido movimientos judiciales en octubre, cuando David fue citado a una comisaría para entregar su pasaporte. Desde entonces estaba sujeto a medidas cautelares, entre ellas la prohibición de establecer contacto con otros investigados.

¿Qué dijo el Vasco da Gama sobre la detención de David?

El Vasco da Gama confirmó que tenía conocimiento del procedimiento policial y fijó su postura mediante un breve comunicado.

El club señaló que estaba al tanto de la actuación de las autoridades, pero evitó profundizar en el caso y anunció que no realizaría más comentarios por respeto al debido proceso.

David Correa tiene 31 años y cuenta con experiencia en distintos equipos del futbol brasileño. Antes de llegar al Vasco da Gama pasó por Cruzeiro, Internacional de Porto Alegre y São Paulo. Desde 2024 forma parte del conjunto carioca.

Su situación judicial abre un episodio delicado para el club y para un futbolista que ahora enfrenta una investigación por delitos graves. Hasta el momento, las acusaciones forman parte de un proceso judicial y no constituyen una sentencia condenatoria.