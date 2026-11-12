Así les habrían informado a los jugadores de Estados Unidos que no va a participar en el Mundial Sub-17

Este miércoles 11 de noviembre del 2026, se dio a conocer que la Selección de Estados Unidos no va a participar en el Mundial Sub-17 que se va a disputar en Qatar como medida de seguridad por los conflictos armados en Medio Oriente.

El mensaje que habrían recibido los jugadores de Estados Unidos

Diferentes reporteros han confirmado en las redes sociales y han difundido el mensaje que les habrían mandado a todos los jugadores seleccionados dándoles a conocer la decisión de la Selección de Estados Unidos.

🇺🇸 El mail que recibieron los jugadores de USA u17 por parte de la U.S. Soccer, sobre la decisión de no participar en el mundial



Lástima por los chicos que se ganaron su lugar, tampoco fueron al mundial u15, y esto seguramente tendrá impacto en las siguientes generaciones… + pic.twitter.com/yL4QvZSswy — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) November 12, 2026

El mensaje que habrían recibido los jugadores era informando que cancelaron su participación en el Mundial al considerar que no pueden asistir buscando el bienestar de los jugadores y del personal.

Les explicaron a todos que los clubes serían informados de la decisión y que no fueran a hacer pública la información hasta que la FIFA lo hiciera.

“Le escribimos para informarle de la difícil decisión de cancelar nuestro precampamento de la Copa del Mundo y nuestra participación prevista en la Copa del Mundo. Estamos muy orgullosos de la preparación de nuestros jugadores y entrenadores para representar a los Estados Unidos en la Copa del Mundo. Desafortunadamente, a la luz de las circunstancias actuales, incluido el Aviso de Viaje de Nivel 3 del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Qatar y las directivas relacionadas para el personal y las familias de la Embajada, ya no podemos participar en el torneo. El bienestar de nuestros jugadores y personal siempre será nuestra principal prioridad.

U.S. Soccer has pulled out of the FIFA U-17 World Cup. Here is a letter that was sent to the players today pic.twitter.com/4e7UAKXr5H — Brian Sciaretta (@BrianSciaretta) November 11, 2026

También comunicaremos esto oficialmente a sus clubes hoy. Le pedimos que se abstenga de compartir esta información o comentar públicamente hasta que la FIFA la haya comunicado públicamente.

Una vez más, acepte nuestro más profundo agradecimiento por su compromiso con US Soccer y nuestra decepción compartida por estas circunstancias".

El torneo está programado para comenzar el próximo 19 de noviembre y concluir el 13 de diciembre. Estados Unidos se encontraba dentro del Grupo J junto con Montenegro, Chile y Argelia. Para debutar el 21 de noviembre frente al combinado montenegrino.