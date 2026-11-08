Así queda la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX; clasificados y eliminados tras el Pumas vs América

ábado de mucho fútbol mexicano en el que aún no se define lo que nos deparará en la liguilla. Cruz Azul hizo la tarea en el “Volcán” y venció a Tigres para quedarse con la cima general. América dejó ir puntos en el Clásico Capitalino ante Pumas y ya no depende de sí mismo para ser el superlíder de la fase regular.

En suelo mexiquense, los Diablos Rojos despertaron y golearon de manera contundente a unos Rayados de Monterrey inoperantes. Por otro lado, los Tuzos del Pachuca se aferran a liguilla y le dejaron muchas dudas a Hernán Crespo sobre sus Rojinegros.

Tabla general del Apertura 2026 al momento

Cruz Azul — 32 pts (16 PJ, +11) América — 30 pts (16 PJ, +15) Guadalajara (Chivas) — 29 pts (15 PJ, +11) Toluca — 27 pts (16 PJ, +14) Atlas — 27 pts (16 PJ, -3) Santos Laguna — 25 pts (16 PJ, +3) Pachuca — 22 pts (16 PJ, +9) Tijuana — 22 pts (16 PJ, +3) León — 22 pts (15 PJ, +2) Monterrey — 21 pts (15 PJ, +1) Pumas UNAM — 21 pts (16 PJ, -2) Querétaro — 20 pts (14 PJ, -3) Atlético San Luis — 19 pts (16 PJ, -5) Puebla — 16 pts (15 PJ, -6) Tigres UANL — 15 pts (16 PJ, -8) Atlante — 14 pts (16 PJ, -10) Necaxa — 13 pts (16 PJ, -11) Juárez — 11 pts (16 PJ, -21)

Clasificados

Cruz Azul - 32 pts

América - 30 pts

Chivas - 29 pts

Toluca - 27 pts

En la lucha

Atlas - 27 pts

Santos Laguna - 25 pts

Pachuca - 22 pts -

Tijuana - 22 pts

León - 22 pts - juega mañana vs Chivas

Monterrey - 21 pts

Pumas - 21 pts -

Querétaro - 20 pts - juega mañana vs Puebla

Puebla - 16 pts - juega mañana vs Querétaro

Eliminados

Tigres - 15 pts

Atlante - 14 pts

Atl. San Luis - 14 pts - perdió hoy con Juárez y quedó fuera

FC Juárez - 14 pts - ganó hoy pero ya no le alcanza

Necaxa - 16 pts - ganó hoy pero ya no le alcanza para el 8vo

Cabe recordar que, Rayados de Monterrey tiene un duelo pendiente ante los Gallos Blancos de Querétaro en el que esas tres unidades son vitales para cualquiera de los dos clubes. Tras el descalabro de hoy en Toluca, la Pandilla tendrá que ir por esos puntos que pueden significar un boleto.