Así quedan las semifinales de la Liga BBVA MX Femenil; equipos clasificados y el camino hacia la final

Tendremos Clásico Capitalino entre el Club América y los Pumas de la UNAM y un encontronazo entre las Chivas del Guadalajara y las Rayadas de Monterrey para definir a los dos clubes finalistas del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil. La historia de esta liguilla es sin duda la del Club Universidad Nacional, el equipo auriazul goleó 5-0 a las Amazonas en el ‘Volcán’ y con un 7-3 global se instaló por primera vez en la antesala por el título.

Por otro lado, el ‘Rebaño Sagrado’ sufrió de más ante las Bravas de Juárez y gracias a su posición en la clasificación general avanzó a la siguiente ronda. Finalmente, la Pandilla impuso condiciones frente a las Tuzas del Pachuca, mientras que, las Águilas fueron contundentes en la ida y cerraron la eliminatoria en Toluca ante unas Diablas Rojas que lucharon hasta el final.

Semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Pumas vs América

Rayadas vs Chivas del Guadalajara

*Fechas oficiales - miércoles 9 y jueves 10 de diciembre (partidos de ida), sábado 12 y domingo 13 de diciembre (cotejos de vuelta).

Cabe recordar que, tendremos que esperar hasta el miércoles de diciembre para tener el primer partido de las semifinales debido al parón de Fecha FIFA en el futbol femenil en el cual la Selección Mexicana competirá en el Campeonato de la Concacaf en busca de su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2027 y también a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Las cuatro selecciones que avancen a semifinales (México vs Haití) ronda de eliminación directa van al mundial, mientras que, las mejores tres estarán en la justa olímpica.