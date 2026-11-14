Así se jugaría la Liguilla de la Liga MX tras el partido pendiente entre Querétaro y Monterrey del Apertura 2026

Los Rayados de Monterrey hicieron la tarea en La Corregidora y vencieron por la mínima diferencia a los Gallos Blancos de Querétaro. Un solitario gol de Diego Rossi movió la clasificación general y ya la línea para meterse a la liguilla es de 22 puntos.

Con el resultado pendiente de este partido entre La Pandilla y los Gallos, el equipo de Matías Almeyda se metió al séptimo lugar y dejó fuera a los Tuzos del Pachuca. Por sí fuera poco, Rayados ya dependE de si mismo para entrar a la fase por el título del Apertura 2026.

Liguilla al momento del Apertura 2026

Cruz Azul vs León

América vs Rayados

Chivas vs Santos

Toluca vs Atlas

Tabla general Apertura 2026 tras 16 jornadas completas

Cruz Azul — 32 pts (16 PJ) América — 30 pts (16 PJ) Guadalajara (Chivas) — 30 pts (16 PJ) Toluca — 27 pts (16 PJ) Atlas — 27 pts (16 PJ) Santos Laguna — 25 pts (16 PJ) Rayados - 24 pts (16 PJ) León — 23 pts (16 PJ) Pachuca — 22 pts (16 PJ) Tijuana — 22 pts (16 PJ) Pumas UNAM — 21 pts (16 PJ) Querétaro — 20 pts (15 PJ) Puebla — 19 pts (16 PJ) San Luis — 19 pts (16 PJ) Tigres UANL — 15 pts (16 PJ) Atlante — 14 pts (16 PJ) Necaxa — 13 pts (16 PJ) Juárez — 11 pts (16 PJ)

Tendremos que poner especial atención al duelo entre Santos Laguna y el Club León, ambos conjuntos con posibilidades grandes de meterse a la liguilla, sin embargo, el que pierda abriría la puerta para otros clubes.