Así se jugaría la Liguilla de la Liga MX tras el partido pendiente entre Querétaro y Monterrey del Apertura 2026

Los Rayados de Monterrey hicieron la tarea en La Corregidora y vencieron por la mínima diferencia a los Gallos Blancos de Querétaro. Un solitario gol de Diego Rossi movió la clasificación general y ya la línea para meterse a la liguilla es de 22 puntos.
Con el resultado pendiente de este partido entre La Pandilla y los Gallos, el equipo de Matías Almeyda se metió al séptimo lugar y dejó fuera a los Tuzos del Pachuca. Por sí fuera poco, Rayados ya dependE de si mismo para entrar a la fase por el título del Apertura 2026.
Liguilla al momento del Apertura 2026
- Cruz Azul vs León
- América vs Rayados
- Chivas vs Santos
- Toluca vs Atlas
Tabla general Apertura 2026 tras 16 jornadas completas
- Cruz Azul — 32 pts (16 PJ)
- América — 30 pts (16 PJ)
- Guadalajara (Chivas) — 30 pts (16 PJ)
- Toluca — 27 pts (16 PJ)
- Atlas — 27 pts (16 PJ)
- Santos Laguna — 25 pts (16 PJ)
- Rayados - 24 pts (16 PJ)
- León — 23 pts (16 PJ)
- Pachuca — 22 pts (16 PJ)
- Tijuana — 22 pts (16 PJ)
- Pumas UNAM — 21 pts (16 PJ)
- Querétaro — 20 pts (15 PJ)
- Puebla — 19 pts (16 PJ)
- San Luis — 19 pts (16 PJ)
- Tigres UANL — 15 pts (16 PJ)
- Atlante — 14 pts (16 PJ)
- Necaxa — 13 pts (16 PJ)
- Juárez — 11 pts (16 PJ)
Tendremos que poner especial atención al duelo entre Santos Laguna y el Club León, ambos conjuntos con posibilidades grandes de meterse a la liguilla, sin embargo, el que pierda abriría la puerta para otros clubes.