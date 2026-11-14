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Así se jugaría la Liguilla de la Liga MX tras el partido pendiente entre Querétaro y Monterrey del Apertura 2026

Los Rayados de Monterrey sacaron las tres unidades en La Corregidora y ya se metieron de lleno en la pelea por un lugar en los ocho primeros.

2 minutos lectura
Escrito por: Erick De la Rosa

Los Rayados de Monterrey hicieron la tarea en La Corregidora y vencieron por la mínima diferencia a los Gallos Blancos de Querétaro. Un solitario gol de Diego Rossi movió la clasificación general y ya la línea para meterse a la liguilla es de 22 puntos.

Con el resultado pendiente de este partido entre La Pandilla y los Gallos, el equipo de Matías Almeyda se metió al séptimo lugar y dejó fuera a los Tuzos del Pachuca. Por sí fuera poco, Rayados ya dependE de si mismo para entrar a la fase por el título del Apertura 2026.

Liguilla al momento del Apertura 2026

  • Cruz Azul vs León
  • América vs Rayados
  • Chivas vs Santos
  • Toluca vs Atlas

Tabla general Apertura 2026 tras 16 jornadas completas

  1. Cruz Azul — 32 pts (16 PJ)
  2. América — 30 pts (16 PJ)
  3. Guadalajara (Chivas) — 30 pts (16 PJ)
  4. Toluca — 27 pts (16 PJ)
  5. Atlas — 27 pts (16 PJ)
  6. Santos Laguna — 25 pts (16 PJ)
  7. Rayados - 24 pts (16 PJ)
  8. León — 23 pts (16 PJ)
  9. Pachuca — 22 pts (16 PJ)
  10. Tijuana — 22 pts (16 PJ)
  11. Pumas UNAM — 21 pts (16 PJ)
  12. Querétaro — 20 pts (15 PJ)
  13. Puebla — 19 pts (16 PJ)
  14. San Luis — 19 pts (16 PJ)
  15. Tigres UANL — 15 pts (16 PJ)
  16. Atlante — 14 pts (16 PJ)
  17. Necaxa — 13 pts (16 PJ)
  18. Juárez — 11 pts (16 PJ)

Tendremos que poner especial atención al duelo entre Santos Laguna y el Club León, ambos conjuntos con posibilidades grandes de meterse a la liguilla, sin embargo, el que pierda abriría la puerta para otros clubes.

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