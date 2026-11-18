Ha terminado la fecha FIFA de noviembre y regresa la actividad del futbol mexicano con la jornada 17 del Apertura 2026, última fecha para varios equipos que quieren asegurar sus primeros lugares y clasificar a la Liguilla.

Así va la tabla del Apertura 2026

En el primer lugar de la tabla se encuentra Cruz Azul con 32 puntos conseguidos, siendo seguido por América y Chivas que llegan con 30 puntos. En el cuarto y quinto lugar se ubican Toluca y Atlas con 27 puntos.

En sexto aparece Santos con 25 puntos, en séptimo Rayados de Monterrey con 24 puntos y en octavo León con 23 puntos. Cerrando así los primeros ocho lugares de la tabla.

En la lucha por un lugar a la Liguilla se ubican Pachuca y Xolos de Tijuana en el noveno y décimo lugar con 22 puntos conseguidos. En onceavo se encuentra Pumas con 21 puntos y en el doceavo Querétaro con 20 puntos. Estos cuatro clubes se mantienen en la lucha por un lugar a la Liguilla.

En el lugar 13 y 14 se ubican Puebla y Atlético de San Luis con 19 puntos conseguidos. En el lugar 15 se encuentra Tigres con 15 puntos, Atlante con 14 en el puesto 16, en el lugar 17 Necaxa con 13 puntos y en el último puesto Juárez con 11 puntos. Estos seis equipos ya se encuentran eliminados en el torneo, buscarán en la Jornada 17 sumar puntos para no terminar en lo más bajo de la tabla pero ya no luchan por un lugar a la Liguilla.

Cruz Azul con 32 puntos. América con 30 puntos. Chivas con 30 puntos Toluca con 27 puntos. Atlas con 27 puntos. Santos con 25 puntos. Rayados de Monterrey con 24 puntos. León con 23 puntos. Pachuca con 22 puntos. Xolos de Tijuana con 22 puntos. Pumas con 21 puntos. Querétaro con 20 puntos. Puebla con 19 puntos. Atlético de San Luis con 19 puntos. Tigres con 15 puntos Atlante con 14 puntos Necaxa con 13 puntos Juárez con 11 puntos

Los juegos de la Jornada 17 del Apertura 2026

Los partidos que se van a disputar en la Jornada 17 del Apertura 2026 son:

Viernes 20 de noviembre

Puebla vs Atlético de San Luis — 19:00 hrs

FC Juárez vs Atlas — 21:00 hrs

Tijuana vs Atlante — 21:00 hrs

Sábado 21 de noviembre

Pachuca vs Toluca — 16:50 hrs

Santos Laguna vs León — 17:00 hrs

Pumas vs Monterrey — 19:00 hrs

Tigres vs América — 21:00 hrs

Domingo 22 de noviembre

Chivas vs Cruz Azul — 17:07 hrs

Querétaro vs Necaxa — 19:10 hrs